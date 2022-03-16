Легендарная «Аська» вернется — VK перезапустит мессенджер ICQ

Чего ждать?

Сообщается, что компания VK (в прошлом Mail.Ru Group) решила перезапустить мессенджер ICQ. Да, ту самую легендарную «Аську», которую помнят все, кто пользовался глобальной сетью в конце 1990-х и до середины 2000-х. Тогда это был главный мессенджер в Интернете, самый популярный и с самой большой пользовательской базой.

Небольшой экскурс в историю. ICQ создали в Израиле, затем перепродали AOL. А с 2010 года она принадлежит российскому IT-гиганту.

ICQ, к слову, уже пытались реанимировать в 2020-м, как раз в разгар пандемии. Тогда «Аська» стала настоящим современным мессенджером с возможностью общения голосом, видеозвонками, нормальным интерфейсом и так далее. Но, увы, массовой ICQ так и не стала.

Что же, быть может на этот раз VK сможет вернуть «Аське» былую славу. С функционалом вроде бы все и так неплохо. Маркетинг бы не помешал… На волне хайпа ко всему российскому внутри РФ вполне может сработать.

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