Легендарная Counter-Strike 1.6 теперь доступна прямо в браузере

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Легендарный сетевой шутер Counter-Strike 1.6 стал доступен для полноценный игры из браузера. Браузерная версия игры не отличается от обычной, позволяя проводить матчи с другими игроками на популярных картах.

В браузерной версии Counter-Strike 1.6 запущено несколько десятков серверов для различных стран. Больше всего серверов находятся в России. На момент написания публикации число игроков превысило 1600 человек.

Для того, чтобы начать играть в Counter-Strike 1.6 в браузере, необходимо перейти на специальную страницу. На ней требуется выбрать подходящий сервер и нажать «Присоединиться». Разработчики отметили, что первая загрузка игры может быть длительной.

Источник: CSOnline.

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