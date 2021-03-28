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Легендарная фотография черной дыры стала более четкой и детальной, а еще нам показали путь к ней на видео

28 Мар, 2021

Легендарная фотография черной дыры стала более четкой и детальной, а еще нам показали путь к ней на видео

Завораживает.

Черная дыра один из самых загадочных и необычных объектов во вселенной. А еще — пугающих. И знаменитая фотография этого объекта, которую, кажется, видели все, кто хоть мало-мальски интересуется космосом, стала более детальной и четкой. Да, та самая с телескопа Event Horizon Telescope (EHT). Все благодаря новым технологиям.

Ученые также заявляют, что у Черной дыры есть мощное магнитное поле. Его структуру можно рассмотреть на фото выше.

А еще нам показали гипотетический путь от Земли к Черной дыре на видео. А это 55 000 000 световых лет. Смотрим!

 
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