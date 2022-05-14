Легкий способ оплатить iCloud, Apple Music, подписки App Store

Не имей сто рублей.

А имей сто друзей. Именно с помощью друзей, родственников и знакомых часто удается решать жизненные проблемы и задачи. И эта не исключение.

Самый практичный способ оплачивать подписки iCloud, Apple Music и App Store с мая 2022 по мнению редакции Bloha.ru — это пополнить счёт Apple ID с запасом на несколько месяцев вперед или даже больше. Как финансы позволяют.

Сейчас пополнить баланс Apple ID официально можно с привязанных телефонов операторов Билайн или МТС. Абонентам Yota и Мегафона не повезло, для них возможность оплаты подписок Apple закрылась 12 мая 2022. У абонентов ТЕЛЕ2 такой возможности никогда и не было. Но всё решаемо!

Что мы предлагаем?

Если вы абонент МТС или Билайн, то воспользуйтесь этой инструкцией, чтобы пополнить баланс Apple ID с запасом на будущее.

А если у вас другой оператор связи? Тогда найдите среди круга своего общения абонентов МТС или Билайн и договоритесь с ними о кратковременном использовании их телефона. Всю операцию можно провести буквально за несколько минут прямо при них. Добавьте номер МТС или Билайн в настройках оплаты вашего Apple ID, предварительно пополнив баланс мобильного. Затем переведите деньги с только что привязанного телефона на счёт вашего Apple ID и после этого сразу удалите номер телефона из настроек Айфона.

Как добавить номер МТС или Билайн в платежных настройках Айфона и как потом перевести деньги с привязанного номера на счет Apple ID, а затем удалить этот номер подробно написано здесь.

В пользу пополнения баланса Apple ID впрок говорят факты, ведь Apple последовательно отключает в России методы пополнения баланса Apple ID и оплаты подписок iCloud и Apple Music. Вот хронология отключений Apple:

6 мая 2022 платежная система Qiwi перестала продавать коды для пополнения баланса Apple ID (карты App Store и iTunes).

12 мая 2022 компания Apple запретила оплату подписок с номеров Мегафон (детали) и Yota (подробности).

Нет гарантий, что Apple в ближайшее время не отключит и МТС с Билайном. Если на балансе Apple ID останется сумма, то с нее будут списываться ежемесячные платежи для оплаты iCloud, Apple Music и любых других подписок приложений из App Store.

P.S. Абоненты ТЕЛЕ2 могут пополнить баланс Apple ID через МТС-друга по методу, описанному в самом низу этой темы.

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