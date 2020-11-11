Leica выпустила камеру для чёрно-белых фотографий за 447 тыс руб

Топ-камера по цене нестарой иномарки.



Знаменитый и очень уважаемый бренд в мире фотографии представил свою новую камеру. Речь идёт про Leica Q2 Monochrome. Эта камера 2020-ого оценена почти в полмиллиона рублей. Чего же такого положили в эту коробочку на 447 тыс?

Внешне камера не отличается от простой Q2. Разве что появилась надпись «Монохром» и пропала фирменная красная точка на корпусе. Вообще фотоаппарат интересен даже без ЧБ-версии:

Защита от пыли и брызг по стандарту IP52. Это стало возможным благодаря несъёмному объективу.

Разрешение матрица – более 47 Мп.

Съёмка в 4K.

Фокусные расстояния: 28, 35, 50 и 75 мм.

OLED-экран, Bluetooth.

Фирменное приложение, через которое есть онлайн-доступ к материалам на фотоаппарате.

А новая версия Monochrome позволяет снимать настоящие чёрно-белый снимки. Никаких компьютерных алгоритмов или наложения фильтров. Всё по-настоящему. При активации нового режима светочувствительность возрастает вдвое – с ISO 50000 до ISO 100000 и отключаются цветная и низко-частотная фильтрации.

В России Монохром стоит 447 тыс руб. Стандартная Leica Q2 – 399 тыс руб. Какие у вас мысли по поводу этого чуда фототехники?

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