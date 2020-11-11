Leica выпустила камеру для чёрно-белых фотографий за 447 тыс руб
Топ-камера по цене нестарой иномарки.
Знаменитый и очень уважаемый бренд в мире фотографии представил свою новую камеру. Речь идёт про Leica Q2 Monochrome. Эта камера 2020-ого оценена почти в полмиллиона рублей. Чего же такого положили в эту коробочку на 447 тыс?
Внешне камера не отличается от простой Q2. Разве что появилась надпись «Монохром» и пропала фирменная красная точка на корпусе. Вообще фотоаппарат интересен даже без ЧБ-версии:
- Защита от пыли и брызг по стандарту IP52. Это стало возможным благодаря несъёмному объективу.
- Разрешение матрица – более 47 Мп.
- Съёмка в 4K.
- Фокусные расстояния: 28, 35, 50 и 75 мм.
- OLED-экран, Bluetooth.
- Фирменное приложение, через которое есть онлайн-доступ к материалам на фотоаппарате.
А новая версия Monochrome позволяет снимать настоящие чёрно-белый снимки. Никаких компьютерных алгоритмов или наложения фильтров. Всё по-настоящему. При активации нового режима светочувствительность возрастает вдвое – с ISO 50000 до ISO 100000 и отключаются цветная и низко-частотная фильтрации.
В России Монохром стоит 447 тыс руб. Стандартная Leica Q2 – 399 тыс руб. Какие у вас мысли по поводу этого чуда фототехники?
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