Leitz Phone 1 — смартфон с самой крутой камерой от Leica за $1700!

Неожиданно.

Компания Leica выпустила свой первый смартфон. Называется он Leitz Phone 1. Увы, это эксклюзив для Японии. Но кто знает, может быть в будущем устройство доберется и до других рынков, включая наш. Внутренности тут те же, что и у Sharp Aquos R6, еще одного эксклюзива Страны восходящего солнца. Но дизайн совсем другой. И логотип Leica мы видим на корпусе.

Leitz Phone 1 получил 6,6-дюймовый IGZO OLED-дисплей с разрешением 2730 на 1260 пикселей и частотой обновления 240 Гц (не опечатка, так и есть)! Сзади мы видим камеру с главным дюймовым датчиком. Это 20-мегапиксельный объектив с апертурой f/1.9. Селфи-камера тут 12,6-мегапиксльная. Интересно, протестируют ли новинку эксперты DxOMark?

Работает гаджет на топовом чипсете Snapdragon 888, оснащается 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 12 ГБ. Если места мало, есть слот для microSD. В качестве ОС используется Android 11 с фирменным интерфейсом от самой Leica. Гаджет может похвастаться батареей на 5000 мА*ч и защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Цена составляет 187 920 йен. Это примерно 1700 долларов! В комплекте — фирменный чехол и крышка для камеры.

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