✅ подписывайтесь на наш telegram

Лекарства онлайн по рецептам в интернет-магазинах России скоро будут доступны

28 Апр, 2022

Лекарства онлайн по рецептам в интернет-магазинах России скоро будут доступны

Сначала в экспериментальном режиме.

В России уже сейчас вовсю работает электронная продажа лекарств онлайн через интернет. Но это не касается рецептурных медикаментов.

Лекарства в интернет магазине

Президент России Владимир Путин поручил в экспериментальном режиме запустить в России продажи лекарственных препаратов по рецептам через интернет. Законодательная база для этого будет проработана до 1 июля 2022.

С онлайн продажей безрецептурных лекарств в России ранее успешно разобрались, все работает. Будем надеяться, что и с рецептурными лекарствами все пройдет гладко.

Поделиться


❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...



Добавить комментарий