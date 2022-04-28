Лекарства онлайн по рецептам в интернет-магазинах России скоро будут доступны
Сначала в экспериментальном режиме.
В России уже сейчас вовсю работает электронная продажа лекарств онлайн через интернет. Но это не касается рецептурных медикаментов.
Президент России Владимир Путин поручил в экспериментальном режиме запустить в России продажи лекарственных препаратов по рецептам через интернет. Законодательная база для этого будет проработана до 1 июля 2022.
С онлайн продажей безрецептурных лекарств в России ранее успешно разобрались, все работает. Будем надеяться, что и с рецептурными лекарствами все пройдет гладко.
Поделиться
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.