Лекарства онлайн по рецептам в интернет-магазинах России скоро будут доступны

Сначала в экспериментальном режиме.

В России уже сейчас вовсю работает электронная продажа лекарств онлайн через интернет. Но это не касается рецептурных медикаментов.

Президент России Владимир Путин поручил в экспериментальном режиме запустить в России продажи лекарственных препаратов по рецептам через интернет. Законодательная база для этого будет проработана до 1 июля 2022.

С онлайн продажей безрецептурных лекарств в России ранее успешно разобрались, все работает. Будем надеяться, что и с рецептурными лекарствами все пройдет гладко.

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