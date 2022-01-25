Lenovo Halo: цена, дата выхода, характеристики

Новый геймерский смартфон.

Авторитетный инсайдер Эван Блаcc раскрыл параметры будущего геймерского смартфона от Lenovo, который получит рабочее наименование Lenovo Halo. Гаджет должны представить ближе к осени.

Какая информация о нем есть?

Дата выхода

Август или сентябрь 2022 года.

Цена

В районе $700.

Характеристики

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Дисплей: 144-герцовый P-OLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей

Тыльная камера: 50+13+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 68 Вт

ОЗУ: 8, 12 или 16 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

ОС: Android 12

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