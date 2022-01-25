Lenovo Halo: цена, дата выхода, характеристики
Новый геймерский смартфон.
Авторитетный инсайдер Эван Блаcc раскрыл параметры будущего геймерского смартфона от Lenovo, который получит рабочее наименование Lenovo Halo. Гаджет должны представить ближе к осени.
Какая информация о нем есть?
Дата выхода
Август или сентябрь 2022 года.
Цена
В районе $700.
Характеристики
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 Plus
- Дисплей: 144-герцовый P-OLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей
- Тыльная камера: 50+13+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 68 Вт
- ОЗУ: 8, 12 или 16 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- ОС: Android 12
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