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Lenovo Halo: цена, дата выхода, характеристики

25 Янв, 2022

Lenovo Halo: цена, дата выхода, характеристики

Новый геймерский смартфон.

Авторитетный инсайдер Эван Блаcc раскрыл параметры будущего геймерского смартфона от Lenovo, который получит рабочее наименование Lenovo Halo. Гаджет должны представить ближе к осени.

Какая информация о нем есть?

Дата выхода

Август или сентябрь 2022 года.

Цена

В районе $700.

Характеристики

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 Plus
  • Дисплей: 144-герцовый P-OLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей
  • Тыльная камера: 50+13+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 68 Вт
  • ОЗУ: 8, 12 или 16 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • ОС: Android 12

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