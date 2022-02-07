Lenovo K14 Plus уже в России — 48 Мп и 5000 мА*ч за 10 000 рублей
Такая цена действует до 24 февраля.
Lenovo представила смартфон K14 Plus для рынка РФ. Это бюджетник, который получил неплохую камеру и большую батарею. За 10 тысяч рублей вполне себе интересный вариант.
Расскажем, что знаем.
Цена
До 24 февраля 9999 рублей. Затем устройство подорожает до 11 499 рублей.
Характеристики
- SoC: Unisoc T700
- Экран: 90-герцовый 6,5-дюймовый IPS с разрешением HD+
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 ГБ (есть слот для microSD-карты объемом до 1 ТБ)
- Тыльная камера: 48+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч (проработает в обычном режиме использования 40 часов)
- ОС: Android 11
- Габариты: 16,5 на 7,56 на 0,91 см
- Вес: 198 г
- Цвета: розовый и серый
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