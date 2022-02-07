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Lenovo K14 Plus уже в России — 48 Мп и 5000 мА*ч за 10 000 рублей

7 Фев, 2022

Lenovo K14 Plus уже в России — 48 Мп и 5000 мА*ч за 10 000 рублей

Такая цена действует до 24 февраля.

Lenovo представила смартфон K14 Plus для рынка РФ. Это бюджетник, который получил неплохую камеру и большую батарею. За 10 тысяч рублей вполне себе интересный вариант.

Расскажем, что знаем.

Цена

До 24 февраля 9999 рублей. Затем устройство подорожает до 11 499 рублей.

Характеристики

  • SoC: Unisoc T700
  • Экран: 90-герцовый 6,5-дюймовый IPS с разрешением HD+
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 ГБ (есть слот для microSD-карты объемом до 1 ТБ)
  • Тыльная камера: 48+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч (проработает в обычном режиме использования 40 часов)
  • ОС: Android 11
  • Габариты: 16,5 на 7,56 на 0,91 см
  • Вес: 198 г
  • Цвета: розовый и серый

Какие бюджетники есть еще?

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