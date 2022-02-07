Lenovo K14 Plus уже в России — 48 Мп и 5000 мА*ч за 10 000 рублей

Такая цена действует до 24 февраля.

Lenovo представила смартфон K14 Plus для рынка РФ. Это бюджетник, который получил неплохую камеру и большую батарею. За 10 тысяч рублей вполне себе интересный вариант.

Расскажем, что знаем.

Цена

До 24 февраля 9999 рублей. Затем устройство подорожает до 11 499 рублей.

Характеристики

SoC: Unisoc T700

Экран: 90-герцовый 6,5-дюймовый IPS с разрешением HD+

ОЗУ: 4 ГБ

Флеш-память: 64 ГБ (есть слот для microSD-карты объемом до 1 ТБ)

Тыльная камера: 48+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

Батарея: 5000 мА*ч (проработает в обычном режиме использования 40 часов)

ОС: Android 11

Габариты: 16,5 на 7,56 на 0,91 см

Вес: 198 г

Цвета: розовый и серый

Какие бюджетники есть еще?

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