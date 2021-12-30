Lenovo Legion Y700: характеристики, дата выхода, цена

Геймерский компактный планшет.

Lenovo Legion Y700 это новый компактный планшет для геймеров, который отличается топовыми характеристиками и стильным дизайном. Ни дать ни взять, конкурент iPad mini!

Какой он? Расскажем.

Дата выхода

Точных сроков не назвали. Случится это совсем скоро, это точно.

Цена

Дешево не будет. В РФ рассчитываем тысяч 35-40, возможно, даже больше.

Характеристики

Дисплей: 8,8 дюйма, Full HD+, 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 888

Что еще: музыка JBL, Dolby Vision, Dolby Atmos

Остальные параметры станут известны позднее.

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