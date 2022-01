Lenovo Legion Y90: дата выхода, цена, характеристики

Геймерский топ!

Lenovo выпустит свой геймерский смартфон Legion Y90 в ближайшем будущем. Некоторая информация о нем уже известна. Каким будет флагман?

Расскажем.

Вероятно, что уже в январе.

Не менее $800.

Lenovo Legion Y90 Gaming Phone 🤩

Earlier today, it was teased by @LenovoLegion on Weibo pic.twitter.com/9NnV4pbUFq

— Jayaditya (@jayadityaproto) January 7, 2022