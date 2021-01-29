Lenovo тоже показала настоящую беспроводную зарядку

Xiaomi, подвинься.

Сегодня интересный день. Во-первых, Xiaomi анонсировала технологию Mi Air Charge. Она позволяет заряжать гаджеты буквально “по воздуху”. На расстоянии нескольких метров.

Во-вторых, Xiaomi не одна такая умная. Похожее решение показала и Lenovo. Ее разработка называется Motorola One Hyper.

Как Motorola One Hyper функционирует? Lenovo продемонстрировала это в ролике, опубликованном в соцсети Weibo.

На видео – некое черное устройство. Так, вероятно, выглядит зарядная станция Motorola One Hyper. От нее – без всякого контакта – “подпитываются” 2 смартфона (похожих на Motorola Edge и Edge+).



Телефоны удалены от Motorola One Hyper на 80 и 100 сантиметров соответственно. Любопытный момент. Передача энергии прекращается, когда рядом со станцией оказывается рука человека.

Сказанное сделано для безопасности. Увы, других подробностей нет. Известно лишь, что Motorola One Hyper совместима со стандартом Qi. Новинка обслуживает до 7 девайсов одновременно.

О дате выхода на рынок не сообщается.

Источник: gizmochina.com

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