Лето + HONOR = скидки до 60 000 рублей!
Вот так распродажа.
HONOR сообщает о старте масштабной распродажи, приуроченной к лету текущего года. В онлайн-магазине компании можно приобрести множество девайсов с огромными скидками. Вплоть до 60 000 рублей. Продлится акция с сегодняшнего дня по 5 июля.
Что самое интересное?
- Новенький HONOR MagicBook X сбросил 5000.
- HONOR MagicBook 14 и Magic Book 15 подешевели на 15 000 рублей.
- Геймерский лэптоп HONOR Hunter V700 с крутейшими характеристиками отдают теперь за 80 тысяч (вместо 140 тысяч).
- За приобретение смартфон 10X Lite (он теперь стоит 16 тысяч, а не 17 тысяч, как раньше) дарят смарт-браслет HONOR Band 5.
- Смарт-часы HONOR Watch GS Pro подешевели на 4000 рублей.
- Смарт-часы HONOR Watch Magic теперь стоят меньше на 3000 рублей.
Все предложения тут.
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