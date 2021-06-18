Лето + HONOR = скидки до 60 000 рублей!

Вот так распродажа.

HONOR сообщает о старте масштабной распродажи, приуроченной к лету текущего года. В онлайн-магазине компании можно приобрести множество девайсов с огромными скидками. Вплоть до 60 000 рублей. Продлится акция с сегодняшнего дня по 5 июля.

Что самое интересное?

Новенький HONOR MagicBook X сбросил 5000 .

. HONOR MagicBook 14 и Magic Book 15 подешевели на 15 000 рублей .

. Геймерский лэптоп HONOR Hunter V700 с крутейшими характеристиками отдают теперь за 80 тысяч (вместо 140 тысяч).

(вместо 140 тысяч). За приобретение смартфон 10X Lite (он теперь стоит 16 тысяч , а не 17 тысяч, как раньше) дарят смарт-браслет HONOR Band 5.

, а не 17 тысяч, как раньше) дарят смарт-браслет HONOR Band 5. Смарт-часы HONOR Watch GS Pro подешевели на 4000 рублей .

. Смарт-часы HONOR Watch Magic теперь стоят меньше на 3000 рублей.

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