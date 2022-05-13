Левое приложение «Сбербанк Онлайн сайт» появилось в App Store

Не ведитесь!

В магазине приложений App Store появилось вот это мошенническое приложение (не устанавливайте, не пользуйтесь!) под названием «Сбербанк Онлайн сайт». В качестве иконки приложение использует старый логотип СберБанка, который был до смены фирменного стиля (до конца сентября 2020).

Работа приложения сводится к тому, что оно получает ваш логин и пароль от «Сбербанк Онлайн» и затем перенаправляет на официальный сайт СберБанка.

Зная ваш логин и пароль от «Сбербанк Онлайн» мошенники могут увести с вашего счета деньги. С момента публикации в App Store мошенническое приложение быстро набрало популярность и даже попало на 4 место в топ-чарты бесплатных приложений в App Store. Это неудивительно тк многие пользователи Айфонов привыкли видеть в App Store официальное приложение «Сбербанк Онлайн» и подумали, что СберБанку удалось вернуть свое приложение в магазин приложений Apple.

Непонятно, как такое приложение вообще могло попасть в App Store, где все новые приложения проходят проверку модераторов. Отдельный вопрос как приложение с таким названием могло там появиться, если в связи с санкциями официальное приложение СберБанка ранее было удалено из App Store. Непохоже на Apple. Как будто специально решили напакостить самому крупному банку в России.

СберБанк знает о проблеме и работает над блокировкой в App Store вредоносного приложения. Надеемся на скорое удаление этого «левого» приложения из App Store. Главное в этой ситуации — чтобы среди владельцев Айфонов, скачавших вредоносный «Сбербанк Онлайн сайт» оказалось как можно меньше финансово пострадавших.

В настоящее время приложения «Сбербанк Онлайн» официально нет в App Store с 12 апреля 2022 и об этом Сбер сообщал в своем официальном Телеграм-канале.

Владельцам Android-смартфонов повезло больше тк на Андроид-смартфоны можно скачать приложение «Сбербанк Онлайн» напрямую, минуя Play Market. У владельцев Айфонов подобной возможности нет, но они могут зайти в «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт СберБанка sberbank.ru (ссылка в правом верхнем углу).

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