LG готовит уникальный смартфон со сворачивающимся экраном

Кодовое название — Project B.

LG разрабатывает смартфон-рулон со сворачивающимся OLED-экраном. Необычное устройство создается в компании под кодовым названием Project B, утечка о котором появилась в корейских СМИ сегодня.

Согласно утечке, разрабатываемый LG смартфон оснащен OLED-дисплеем на гибкой подложке. Подложка дисплея разделена на несколько сегментов, за счет чего достигается жесткость в разложенном состоянии. Экран наматывается на вал внутри вытянутого корпуса устройства.

Компания LG впервые запатентовала смартфон со сворачивающимся дисплеем в 2019 году. Теперь же стало известно, что LG имеет рабочий прототип гаджета. В настоящее время компания работает над более совершенной конструкцией, подходящей для выпуска потребительской версии устройства. Презентация смартфона должна состояться в первой половине 2021 года.

Отвечающее за производство смартфонов подразделение компании LG терпит убытки в течение 20 кварталов. Ранее представители LG заявили, что компания попытается в очередной раз сменить курс, начав выпускать смартфоны со ставкой на оригинальный дизайн.

Источник: Elec.

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