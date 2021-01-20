LG остановила производство ЖК-экранов для iPhone

Будущее за OLED.

Сообщается, что LG Display прекратила выпуск жидкокристаллических дисплеев, использующихся в iPhone. Фабрика, где они производились, займется LCD-панелями для автомобилей.

Виной всему – низкая прибыльность. Линия для iPhone не приносила LG Display желаемого дохода. Оно и не удивительно. Apple начала переводить свои смартфоны на технологию OLED.

Прошлогодний iPhone SE верен ЖК, но это экраны Sharp и JDI. Можно сказать, что LG Display осталась не у дел.

Впрочем, компания не пропадет. Все больше машин оснащается решениями LTPS TFT. Именно на них сделает ставку завод, работавший ранее на Apple.

Источник: gizmochina.com

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