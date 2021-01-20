LG остановила производство ЖК-экранов для iPhone
Будущее за OLED.
Сообщается, что LG Display прекратила выпуск жидкокристаллических дисплеев, использующихся в iPhone. Фабрика, где они производились, займется LCD-панелями для автомобилей.
Виной всему – низкая прибыльность. Линия для iPhone не приносила LG Display желаемого дохода. Оно и не удивительно. Apple начала переводить свои смартфоны на технологию OLED.
Прошлогодний iPhone SE верен ЖК, но это экраны Sharp и JDI. Можно сказать, что LG Display осталась не у дел.
Впрочем, компания не пропадет. Все больше машин оснащается решениями LTPS TFT. Именно на них сделает ставку завод, работавший ранее на Apple.
Источник: gizmochina.com
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