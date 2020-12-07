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LG создали двери из прозрачных OLED-дисплеев

7 Дек, 2020

LG создали двери из прозрачных OLED-дисплеев

Над проектом также работают партнеры из Швеции.

LG начали сотрудничать со шведским производителем Assa Abloy Entrance Systems для разработки автоматических раздвижных дверей со встроенным OLED-дисплеем. Сегодня представители LG официально объявили об этой новости. Но интересно даже то, что в роли дверей будут использовать современные дисплеи, а то, что они будут прозрачными.

Производитель планирует использовать такую технологию в финансовых учреждениях.  По заверениям представителей LG, ИИ в таких дверях будет приветствовать клиентов, а также общаться с сотрудниками и размещать рекламу.

LG OLED двери

Это не первый случай, как в LG демонстрируют технологию с прозрачным дисплеем. Ранее производитель представил целый ряд прозрачных вывесок, а с августа LG подобные дисплеи используются в окнах вагонов метро в Пекине и Шэньчжэне. Более того, в таких фирмах, как Panasonic и Xiaomi используются панели от LG.

Когда такая технология будет внедряться в бизнесе, сказано не было. 

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