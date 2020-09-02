LG создали персональный очиститель воздуха в виде медицинской маски

Уникальная защитная лицевая маска PuriCare.

Свою новинку LG покажет уже 3 сентября на одной из самых ожидаемых выставок электроники этого года IFA 2020. Созданная на основе домашних фильтров для очищения воздуха, электронная маска PuriCare будет оснащена датчиком дыхания. Два мощных вентилятора и фильтры Н-13 позволят полностью очистить вдыхаемый воздух.

Внутри маски установлен сверхчувствительный датчик, определяющий частоту и объем дыхания. В зависимости от этого умная-маска регулирует работу двойных трехслойных вентиляторов.

В компании уверены, что маска полностью безопасна, она плотно прилегает к носу и рту. В устройстве установлен мощный аккумулятор емкостью 820 мАч, который обеспечит работу в различных режимах до 8 часов.

Внешне гаджет напоминает обычный респиратор. Белый обтекаемый корпус крепится за ушами удобными силиконовыми дужками. Производитель представил и чехол для маски, оснащенный ультрафиолетовыми стерилизаторами. Он убивает вредные микробы, как внутри устройства, так и снаружи. Чехол PuriCare заряжает аккумулятор маски и даже отправляет уведомления на смартфон, когда необходимо поменять съемные защитные фильтры.

Несмотря на актуальность гаджета, представители LG пока так и не ответили на главный вопрос: насколько умная маска справится с защитой пользователя от коронавирусной инфекции. Стоимость устройства также пока неизвестна.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: