LG Wing – дата выхода, цена, характеристики и что представляет из себя двойной экран

Позволь себе смотреть шире.

Компания LG Electronics представила, возможно, самый необычный смартфон. LG Wing стал первым устройством в рамках проекта Explorer Project. Самое громкое, что заявлено в характеристике – дисплеи. Их два: основной с диагональю 6,8 дюймов и дополнительный 3,9-дюймовый. В нераскрытом состоянии Wing выглядит как обычный смартфон, но стоит только повернуть заднюю панель и откроется дополнительный экран.

На дополнительном экране может быть контекстное меню приложения, открытого на основном экране. Таким же образом можно использовать смартфон для работы в разных программах одновременно. Что касается характеристик, “сердцем” мобильного устройства стал процессор Snapdragon 765 G с 5G-модемом.

Смартфон оснащен выдвижной фронтальной камерой в 32 Мп, а также тройной основной камерой. Главный модуль камеры 64 Мп, широкоугольный 13 Мп и широкоугольный со стабилизатором на 12 Мп.

Ожидается, что на Европейский рынок Wing выйдет в ноябре этого года. Эксперты оценивают смартфон в 1100 евро.

В сети на появление смартфона реагируют по-разному, от “ненужной игрушки” до “инновации”. У смартфона уже появились свои поклонники, которые только и ждут старта продаж.

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