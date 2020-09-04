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LG WING: Каким будет самый необычный смартфон 2020 года?

4 Сен, 2020

LG WING: Каким будет самый необычный смартфон 2020 года?

14 сентября компания LG покажет смартфон с двумя экранами.

Дебют двухэкранного телефона уже не первый месяц осуждают в сети. По слухам, диагональ основного экрана будет составлять 6,8 дюймов, а нижнего – 4. Дополнительный экран будет квадратной формы, на нем будет отображаться дополнительная информация или клавиатура. LG WING станет удобным смартфоном для редактирования фото и видеороликов. На фотографии, появившейся в сети видно, что на основном экране можно будет использовать навигатор, а второй – для принятия звонков и смс.

Однако эксперты уверены, что необычный девайс не сможет конкурировать с гигантами рынка. Форма LG WING не будет удобна для повседневного использования и принятия звонков. Каким же будет «мутант» от LG на самом деле, мы увидим уже совсем скоро.

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