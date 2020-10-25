LiDAR в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max можно использовать для точных измерений

Еще одна крутая фишка премиальных айфонов.

Обнаружилась еще одна полезная функция лазерного дальномера LiDAR, который установлен в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Оказывается, с его помощью можно с точностью измерять размеры предметов в кадре — просто используйте приложение «Рулетка».

Точность измерений феноменальная. К примеру, новые премиальные айфоны без проблем измеряют рост человека.

Единственное но — точные измерения возможны только в условиях хорошей освещенности. В темноте ждать достоверных данных не приходится.

К слову, на официальном сайте Apple уже имеется инструкция по измерению роста. Для этого нужно:

Направить айфон на человека таким образом, чтобы он/она весь/вся находился в кадре;

Над головой отобразится линия, под которой и будет указан рост;

Нажимаем на «сфотографировать»;

Кликаем на «Готово» и «Сохранить в фото».

Любопытно, что LiDAR умеет измерять рост человека даже в том случае, если он сидит в кресле. Высоту прически или головного убора айфон указывает отдельно!

К слову, аналогичная фишка есть и у планшетов iPad Pro.

Источник: Apple

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