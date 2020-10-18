Лидар – что это такое и почему он так важен

Лазерный дальномер – разбираемся, что это.

У iPhone 12 Pro и Pro Max и у iPad Pro 2020 есть сенсор, отвечающий за измерение глубины сцены. Это одно из ключевых отличий между Pro и остальными моделями. Если внимательно посмотреть на одну из этих моделей, можно увидеть рядом с камерами маленькую чёрную точку почти такого же размера, как вспышка. Это и есть сенсор под названием лидар. Он, по словам Apple, способен измерять глубину и расширять функции дополненной реальности. Кроме того, сенсор также влияет на фокусировку камеры.

Однако почему же компания делает на этом настолько большой акцент? LiDAR – термин, который сейчас будут часто обсуждать, так что давайте попробуем разобраться, что мы уже сейчас знаем о нём и в каком направлении может шагнуть данная технология.

Как расшифровывается LiDAR?

LiDAR с английского расшифровывается как Light Detection And Ranging (обнаружение и определение дальности с помощью света). Устройство использует лазеры для того, чтобы измерить глубину сцены, испуская свет и вычисляя время, необходимое, чтобы свет добрался до объекта и вернулся обратно к датчику.

Проще говоря, принцип работы лидара похож на эхолокацию: инфракрасные и ультрафиолетовые лучи отражаются от объекта и возвращаются обратно, передавая необходимую информацию.

Чем LiDAR отличается от Face ID?

Дальностью измерения. Идея действительно похожа: камера TrueDepth, отвечающая в яблочных смартфонах за Face ID, также выпускает множество инфракрасных лазеров, но лишь на расстоянии в несколько дециметров. Что касается сенсоров на iPhone 12 Pro и iPad Pro, речь идёт приблизительно о 5 метрах.

Виды техники, использующие LiDAR

Лидар повсеместно распространён. Он используется в машинах с автопилотом и с усовершенствованной системой помощи водителю. Также он находит применение в робототехнике и дронах. Hololens 2 – интеллектуальные очки смешанной реальности от Microsoft – работают по схожей технологии, как и, кстати, инфракрасный сканер Kinect в Xbox. Стоит отметить, что PrimeSense – компания, участвовавшая в разработке Kinect – в 2013 году была куплена Apple.

Улучшение работы камеры с LiDAR

Apple обещает более хорошую и быструю (в 6 раз быстрее) фокусировку при низком освещении. Также лидар будет использован для улучшения эффектов при съёмке портрета в ночном режиме.

Возможно, iPhone 12 Pro также добавит больше данных, связанных с технологией 3D-фото, но об этом информации пока нет.

Улучшение дополненной реальности

Лидар позволит iPhone 12 Pro быстрее запускать приложения с дополненной реальностью и быстро строить карту комнаты, добавляя больше деталей. Большая часть обновлений Apple в iOS 14, связанных с дополненной реальностью, будут использовать LiDAR для того, чтобы прятать виртуальные объекты за реальными, а также чтобы располагать виртуальные объекты на более сложных частях пространства, например, на столе или на стуле.

Есть ещё кое-что, на что распространяется потенциал LiDAR. Многие компании мечтают об устройствах, которые будут «смешивать» виртуальные объекты и реальные. Очки дополненной реальности, которые сейчас разрабатывают Facebook, Qualcomm, Snapchat, Microsoft, Magic Leap и, скорее всего, Apple, а также другие компании, будут основываться на продвинутых 3D-картах мира, на которых можно будет располагать виртуальные объекты.

В каком-то плане iPhone 12 Pro и iPad Pro являются AR-гарнитурой, просто без громоздкой аппаратуры. Возможно, рано или поздно мы дождёмся очков дополненной реальности от Apple.

3D-сканирование

Лидар может быть использован в так называемой фотограмметрии. Это научно-техническая дисциплина, которая связана с определением формы, размеров, положения объектов по их фотографии. Возможно, LiDAR будет связан с новой волной использования техники для улучшения домов или даже социальных сетей и журналистики. LiDAR также в перспективе можно будет использовать и без камеры, чтобы выполнять измерение объектов или пространства.

Итак, очевидно, что у LiDAR большое будущее в области технологии. Вскоре всё, что движется, будет оснащено лидарами: от роботов до автомобилей. Но применение лидара в смартфонах только начинается, и прогнозировать дальнейшую судьбу технологии в этой индустрии пока сложно.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)