Linux официально перенесут на Mac c процессором M1?

Отличный план.

Один из разработчиков Гектор Мартин объявляет о старте финансирования на Patreon для начала официальной поддержки Linux на компьютерах Mac M1.

Apple недавно представила свои первые Mac с новейшими процессорами M1. Честно говоря, такого скачка производительности не ожидал никто, но технологический гигант из Купертино смог.

Правда, запустить Windows или Linux без танцев с бубном будет проблематично. Это понял разработчик Гектор Мартин, поэтому девелопер объявил о финансировании кампании на Patreon для помощи внедрения Linux на Apple Silicon Mac.

Гектор известен портированием Linux на разные устройства. Например, в 2016 году ему удалось перенести Linux с 3D-ускорением на PlayStation 4. Теперь Мартин хочет взяться за новые Mac с чипом M1 – и, возможно, на любом другом Apple Silicon Mac.

Help make Linux on Apple Silicon Macs a reality! Patreon is up: https://t.co/f5a4m7lwcM I'm pausing billing until I get $4k/mo of commitment, so you won't be charged until there is enough momentum to make the project viable. — Hector Martin (@marcan42) November 30, 2020

Сам Мартин хочет выжать максимум из порта и заставить Linux работать на Mac M1 с полной производительностью. Если ему удастся это реализовать, это будет огромный шаг вперед для всех владельцев новых Mac, будем верить!

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