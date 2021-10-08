Лишь два iPhone 14 будут без челки — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
Недорогие айфоны сохранят ее.
Популярный китайский портал MyDrivers, сославшись на источники из цепочки поставщиков, пишет, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max действительно будут лишены челки (модуля с селфи-камерой и лицевым сканером Face ID). А вот простые iPhone 14 и iPhone 14 Max ее сохранят.
Селфи-камеру в топовых айфонах следующего поколения разместят в верхней части дисплея посередине (как это делают производители смартфонов на Android).
Таким образом, в линейке iPhone 14 разница между базовыми моделями и премиальными окажется еще более существенной. В 2022 году любой прохожий поймет, какой именно у вас айфон — обычный или дорогой.
Так, а где разместят Face ID? Вероятно, что под экраном.
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