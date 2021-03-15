Новости

LolliPods Pro – когда хочешь AirPods Pro, но нет денег

15 Мар, 2021

LolliPods Pro – когда хочешь AirPods Pro, но нет денег

Неплохой клон от Edifier.

Все хорошо в наушниках AirPods Pro – и дизайн и функционал. А вот цена многих смущает. Сейчас пандемия, кризис, деньги не лишние.

К счастью, можно подыскать бюджетный аналог. Например, только что анонсированные LolliPods Pro от компании Edifier.

LolliPods Pro

Внешне LolliPods Pro сильно напоминают AirPods Pro. Силиконовый наконечник вместе со штоком расположены похоже. Плюс однотонная белая расцветка.

Новинка Edifier предлагает активное шумоподавление с режимом “прозрачности”. Также заявлена поддержка звука высокой четкости AAC.

LolliPods Pro

В играх LolliPods Pro уменьшают задержку до 80 мс. За подключение к мобильным устройствам отвечает Bluetooth 5.0. Гарантируется соединение на расстоянии до 10 м.

Что с автономностью? С “шумодавом” LolliPods Pro работают 4 часа без подзарядки. Без него – 5 часов. Фирменный чехол увеличивает показатели втрое.

LolliPods Pro

Продажи LolliPods Pro в Китае уже стартовали. Просят за наушники 399 юаней – примерно $61.

Источник: gizmochina.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий