Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up — модные умные часы от дизайнеров Louis Vuitton за 3000 евро
Дорого и круто!
Дизайнерский бренд Louis Vuitton, который известен по модной одежде и люксовым сумкам, представил новинку, которая как раз по тематике нашего сайта. Речь идет об умных часах под наименованием Tambour Horizon Light Up.
Сколько стоят такие часики? Не менее 3 тысяч евро.
Что получит покупатель за такие деньги? Гаджет со стильным дизайном в яркой расцветке. Собственно, за дизайн и платится такая астрономическая сумма. Ну и за фирменный интерфейс от дизайнеров Луи Вуттона.
В остальном же это обычные умные часы. Работают они на чипсете Snapdragon Wear 4100, оснащаются 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти. У умных часов 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390 на 390 пикселей. Есть функция Всегда включенного дисплея.
У Tambour Horizon Light Up двадцать четыре светодиода на корпусе, которые светятся разными цветами.
В продажу люксовые умные часы поступят 7 января следующего года.
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