Лучшая камера достанется iPhone 12 Pro Max — у нее самые большие объективы

Флагманскому смартфону — флагманскую камеру!

Топовый гигант iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться самой лучшей камерой в модельном ряду iPhone 12. Она окажется лучше, чем у базового iPhone 12, его увеличенной версии iPhone 12 Max и даже превзойдет таковую у iPhone 12 Pro.

Об этом пишет популярный азиатский сайт MyDrivers, сославшись на человека непосредственно из цепочки поставщиков комплектующих для Apple. Портал также опубликовал фото пластиковых накладок на модули камер всех четырех новых айфонов. Сравним их ниже:

Недорогие iPhone 12 и 12 Max оснастят полностью идентичными камерами с двумя датчиками. Дизайн у них примерно такой же, как у одиннадцатого айфона.

А вот камеры iPhone 12 Pro и гигантского флагмана 12 Pro Max разные. Обе — тройные с лазерным сенсором LiDAR. Но выемки под объективы для iPhone 12 Pro Max существенно больше. Это значит, что топовый айфон следующего поколения получит датчики большего размера. И, соответственно, будет снимать лучше.

Напомним, что официальная презентация модельного ряда iPhone 12 ожидается на следующей неделе, 15 сентября.

Источник: MyDrivers

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