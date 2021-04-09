Лучше берите iPhone 12 — он дешевеет не так быстро, как Samsung Galaxy S21

Самсунг дешевеет куда быстрее.

Берете смартфон на год или два? Тогда берите Айфон 12. Дело в том, что его куда проще перепродать, а еще он теряет в цене не так быстро, как его главный конкурент Samsung Galaxy S21.

Аналитики сервиса SellCell провели исследование и выяснили, что в первые месяцы Galaxy S21 теряет в цене о 45% до 57%. За это же время iPhone 12 дешевеет лишь на 18-37%. Чемпионом по удешевлению стал Galaxy S21 5G с накопителем на 256 ГБ.

А вот iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти теряет в цене крайне неохотно. Через полгода его цена снижается лишь на 18%. А за месяц он дешевеет всего на 4%. Среди новых премиальных айфоном быстрее всех теряет цену Айфон 12 Про с накопителем на 512 ГБ. За месяц он подешевеет на 7%, а за полгода уже на 34%. А чо с iPhone 12 mini? За 1 месяц он дешевеет на 8%, а за полгода уже на 33%.

Статистика, конечно, актуальна для США. Но и у нас айфоны дешевеют не так быстро, как флагманские самсунги.

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