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Лучшие бюджетные смартфоны по соотношению мощности и цены

9 Апр, 2021

Лучшие бюджетные смартфоны по соотношению мощности и цены

ТОП моделей до $305.

Через тест AnTuTu ежедневно проходят тысячи устройств. Это позволяет бенчмарку собирать различную статистику. На ее основе сервис публикует интересные рейтинги.

Вот один из них, посвященный недорогим смартфонам. В ТОП попали гаджеты с лучшим соотношением цены и производительности.

Redmi K40

По результатам за март 2021 года – лидером стал Redmi K40. В варианте с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Вторая строчка досталась Motorola Edge S. Адекватная мощность по адекватной стоимости.

Лучшие бюджетные смартфоны по соотношению мощности и цены

Замыкает тройку Realme Q2 5G. Полностью ТОП выглядит так:

  1. Redmi K40
  2. Motorola Edge S
  3. Realme Q2 5G
  4. Redmi Note 9 5G
  5. Redmi 9
  6. IQOO U3
  7. Redmi 10X 5G
  8. Redmi Note 8 Pro
  9. Realme V15 5G
  10. Redmi Note 9 Pro 5G.

Настоящий праздник на улице фанатов Redmi. Телефоны бренда оккупировали большую часть списка.

Источник: antutu.com

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