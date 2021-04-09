Лучшие бюджетные смартфоны по соотношению мощности и цены

ТОП моделей до $305.

Через тест AnTuTu ежедневно проходят тысячи устройств. Это позволяет бенчмарку собирать различную статистику. На ее основе сервис публикует интересные рейтинги.

Вот один из них, посвященный недорогим смартфонам. В ТОП попали гаджеты с лучшим соотношением цены и производительности.

По результатам за март 2021 года – лидером стал Redmi K40. В варианте с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Вторая строчка досталась Motorola Edge S. Адекватная мощность по адекватной стоимости.

Замыкает тройку Realme Q2 5G. Полностью ТОП выглядит так:

Redmi K40 Motorola Edge S Realme Q2 5G Redmi Note 9 5G Redmi 9 IQOO U3 Redmi 10X 5G Redmi Note 8 Pro Realme V15 5G Redmi Note 9 Pro 5G.

Настоящий праздник на улице фанатов Redmi. Телефоны бренда оккупировали большую часть списка.

Источник: antutu.com

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