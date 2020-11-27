Лучшие скидки на смартфоны в эту Чёрную пятницу: iPhone 12, S20, Note 9, P40 Pro

Экономим с умом.

В Чёрную пятницу можно неплохо сэкономить или выгодно купить подарки на Новый год. Вот наша подборка отличных смартфонов с большими скидками. Поехали!

1. Открывает нашу подборку Samsung Galaxy S20 128 ГБ. Этот топ 2020-го Билайн отдаёт за 49990 руб, нужно только ввести промокод «10000SG» Про то, насколько это крутой смартфон, вы и сами знаете. Купить можно: голубой, красный и серый. Стоит сказать, что мой второй телефон – Galaxy S9, это уже совсем не свежий смарт, но работает как новый до сих пор. Так что покупая топовые Самсунги, вы на годы забываете о сложности выбора нового телефона, ведь он работает и работает.

2. А как насчёт 12-ого Айфона со скидкой? Скидки огромные, если уж быть честным. Можете купить: красный за 73990 руб, белый за 73990 руб и чёрный за 71990. Это ведь мечта 2020, берите пока есть скидки.

3. Мы не могли обойти стороной любовь России – Xiaomi с их Redmi Note 9 64 ГБ. Отдают за 13990 руб вместо 16990, существенно, да? Берём: чёрный, белый, синий или зелёный. Правильно, хороший выбор!

4. Без Huawei никуда, тем более они отдают свой топовый P40 Pro со скидкой в 10000 руб. Купить синий флагман за 59990 руб можно здесь.

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