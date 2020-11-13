Лучшие смартчасы 2020. Что выбрать?
Краткий обзор самых популярных часов.
Всем привет, рынок умных часов сейчас очень большой. Вот мы и разберёмся, что же выбрать: Apple Watch 6/SE, Huawei Watch GT2, Samsung Galaxy Watch Active 2, Samsung Galaxy Watch 3, Garmin Vivoactive 4 или Fossil Gen 5. Поехали!
1. Начнём с лидера рынка – Apple Watch. Про то, какое поколение этих умных часов выбрать в 2020-ом я недавно писал. Но если говорить про функционал Apple Watch 6, то здесь много интересного:
- Они очень удобные и работают очень быстро.
- Умеют отслеживать мытьё рук, сон и фитнес.
- ЭКГ и определение уровня кислорода в крови.
- Постоянно горящий экран.
- Цена: от 32000 на Я.Маркете.
Если брать Series SE, то у вас не будет постоянно горящего экрана и отслеживания кислорода в крови. Они от 23000 руб на Я.Маркете.
2. Huawei Watch GT2. У них есть огромное преимущество перед всеми другими часами в нашем обзоре – время автономной работы. А это до 2-ух недель без подзарядки! Есть два размера – 42 и 46 мм. Ремешков тоже хватает, как у Apple Watch. Из важного:
- Работает с iOS и Android.
- Через них можно говорить по телефону.
- Уведомления приходт без задержки.
- Цена: от 11000 руб на Я.Маркете.
3. Samsung Galaxy Watch Active 2. Очень популярные часы с круглым дисплеем на своей ОС Tyzen. Из основного:
- Работают вдвое дольше, чем Apple Watch.
- Коннектятся с iOS и Android.
- Очень яркий экран.
- Бывают 40 и 44 мм.
- Цена: от 14500 на Я.Маркет.
4. Samsung Galaxy Watch 3. Ещё один представитель из Южной Кореи.
- Имеет вращающийся безель для управления часами.
- Самый элегантный дизайн вашей подборке.
- Размеры 41 и 45 мм.
- Есть вариант с LTE, которы может принимать звонки и без телефона.
- Цена: от 24000 руб на Я.Маркет.
5. Garmin Vivoactive 4. Очень интересные часы. Факты:
- Проработают до 8 дней.
- Имеют особопрочные стекло и корпус.
- Они выглядят как обычные часы.
- Есть физические кнопки на корпусе.
- Музыка прямо в часах.
- Куча параметров по оценке вашего тела и здоровья.
- Цена: от 28000 руб на Я.Маркет.
6. Fossil Gen 5. У этих часов тоже есть, на что посмотреть:
- Работает на Wear OS от Google.
- Очень быстрый и умный голосовой помощник от Google на борту.
- Они также отслеживают сон, тренировки и другое.
- Цена: от 24000 на Я.Маркет.
Что вам больше всего понравилось из нашей подборки? Конечно, это не все часы, что представлены на рынке, но эти модели – самые популярные. Вам нужно что-то узнать про другие модели? Напишите нам в комментариях – разберёмся и ответим. Всем лайк!
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