Лучшие смартчасы 2020. Что выбрать?

Краткий обзор самых популярных часов.

Всем привет, рынок умных часов сейчас очень большой. Вот мы и разберёмся, что же выбрать: Apple Watch 6/SE, Huawei Watch GT2, Samsung Galaxy Watch Active 2, Samsung Galaxy Watch 3, Garmin Vivoactive 4 или Fossil Gen 5. Поехали!

1. Начнём с лидера рынка – Apple Watch. Про то, какое поколение этих умных часов выбрать в 2020-ом я недавно писал. Но если говорить про функционал Apple Watch 6, то здесь много интересного:

Они очень удобные и работают очень быстро.

Умеют отслеживать мытьё рук, сон и фитнес.

ЭКГ и определение уровня кислорода в крови.

Постоянно горящий экран.

Цена: от 32000 на Я.Маркете.

Если брать Series SE, то у вас не будет постоянно горящего экрана и отслеживания кислорода в крови. Они от 23000 руб на Я.Маркете.

2. Huawei Watch GT2. У них есть огромное преимущество перед всеми другими часами в нашем обзоре – время автономной работы. А это до 2-ух недель без подзарядки! Есть два размера – 42 и 46 мм. Ремешков тоже хватает, как у Apple Watch. Из важного:

Работает с iOS и Android.

Через них можно говорить по телефону.

Уведомления приходт без задержки.

Цена: от 11000 руб на Я.Маркете.

3. Samsung Galaxy Watch Active 2. Очень популярные часы с круглым дисплеем на своей ОС Tyzen. Из основного:

Работают вдвое дольше, чем Apple Watch.

Коннектятся с iOS и Android.

Очень яркий экран.

Бывают 40 и 44 мм.

Цена: от 14500 на Я.Маркет.

4. Samsung Galaxy Watch 3. Ещё один представитель из Южной Кореи.

Имеет вращающийся безель для управления часами.

Самый элегантный дизайн вашей подборке.

Размеры 41 и 45 мм.

Есть вариант с LTE, которы может принимать звонки и без телефона.

Цена: от 24000 руб на Я.Маркет.

5. Garmin Vivoactive 4. Очень интересные часы. Факты:

Проработают до 8 дней.

Имеют особопрочные стекло и корпус.

Они выглядят как обычные часы.

Есть физические кнопки на корпусе.

Музыка прямо в часах.

Куча параметров по оценке вашего тела и здоровья.

Цена: от 28000 руб на Я.Маркет.

6. Fossil Gen 5. У этих часов тоже есть, на что посмотреть:

Работает на Wear OS от Google.

Очень быстрый и умный голосовой помощник от Google на борту.

Они также отслеживают сон, тренировки и другое.

Цена: от 24000 на Я.Маркет.

Что вам больше всего понравилось из нашей подборки? Конечно, это не все часы, что представлены на рынке, но эти модели – самые популярные. Вам нужно что-то узнать про другие модели? Напишите нам в комментариях – разберёмся и ответим. Всем лайк!

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