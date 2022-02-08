Лучший камерофон в мире HUAWEI P50 Pro уже в России и стоит 90 тысяч рублей
Изумительный смартфон.
Компания HUAWEI наконец-то представила для российского рынка свой флагманский смартфон HUAWEI P50 Pro. Устройство предлагается в одной конфигурации, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.
Российский вариант базируется на Snapdragon 888 4G. Нам 5G не слишком то и нужен, так что не велика потеря.
Главное тут все же камера. На ней и остановимся.
Камеры Huawei P50 Pro
Конечно же, с оптикой Leica.
- Основной сенсор: 50 мегапикселей, апертура f/1.8, OIS, фокус 23 мм.
- Ширик: 13 мегапикселей, апертура f/2.2, фокус 13 мм.
- Перископ: 64 мегапикселя, 3,5X оптический зум, 100X гибрид, 200X цифра. Цифровой и гибридный очень крутые.
- Потретный монохром: 40 мегапикселей, апертура f/1.6, фокус 26 мм.
- Селфи-камера на 13 Мп.
Что еще стоит упомянуть?
- IP68;
- Стереодинамики;
- Нет сервисов Google, но программа Gspace позволит поставить магазин Google Play и пользоваться им без ограничений;
- Аккумулятор на 4360 мА*ч с 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядками;
- Экран на 6,6 дюйма, 2700 х 1225 пикселей, 120 Гц.
Цена? 90 000 рублей.
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