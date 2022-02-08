Новости

Лучший камерофон в мире HUAWEI P50 Pro уже в России и стоит 90 тысяч рублей

8 Фев, 2022

Лучший камерофон в мире HUAWEI P50 Pro уже в России и стоит 90 тысяч рублей

Изумительный смартфон.

Компания HUAWEI наконец-то представила для российского рынка свой флагманский смартфон HUAWEI P50 Pro. Устройство предлагается в одной конфигурации, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Российский вариант базируется на Snapdragon 888 4G. Нам 5G не слишком то и нужен, так что не велика потеря.

Главное тут все же камера. На ней и остановимся.

Камеры Huawei P50 Pro

Конечно же, с оптикой Leica.

  • Основной сенсор: 50 мегапикселей, апертура f/1.8, OIS, фокус 23 мм.
  • Ширик: 13 мегапикселей, апертура f/2.2, фокус 13 мм.
  • Перископ: 64 мегапикселя, 3,5X оптический зум, 100X гибрид, 200X цифра. Цифровой и гибридный очень крутые.
  • Потретный монохром: 40 мегапикселей, апертура f/1.6, фокус 26 мм.
  • Селфи-камера на 13 Мп.

Что еще стоит упомянуть?

  • IP68;
  • Стереодинамики;
  • Нет сервисов Google, но программа Gspace позволит поставить магазин Google Play и пользоваться им без ограничений;
  • Аккумулятор на 4360 мА*ч с 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядками;
  • Экран на 6,6 дюйма, 2700 х 1225 пикселей, 120 Гц.

Цена? 90 000 рублей.

Будет интересно изучить:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий