Лучший камерофон в мире HUAWEI P50 Pro уже в России и стоит 90 тысяч рублей

Изумительный смартфон.

Компания HUAWEI наконец-то представила для российского рынка свой флагманский смартфон HUAWEI P50 Pro. Устройство предлагается в одной конфигурации, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Российский вариант базируется на Snapdragon 888 4G. Нам 5G не слишком то и нужен, так что не велика потеря.

Главное тут все же камера. На ней и остановимся.

Камеры Huawei P50 Pro

Конечно же, с оптикой Leica.

Основной сенсор: 50 мегапикселей, апертура f/1.8, OIS, фокус 23 мм.

Ширик: 13 мегапикселей, апертура f/2.2, фокус 13 мм.

Перископ: 64 мегапикселя, 3,5X оптический зум, 100X гибрид, 200X цифра. Цифровой и гибридный очень крутые.

Потретный монохром: 40 мегапикселей, апертура f/1.6, фокус 26 мм.

Селфи-камера на 13 Мп.

Что еще стоит упомянуть?

IP68;

Стереодинамики;

Нет сервисов Google, но программа Gspace позволит поставить магазин Google Play и пользоваться им без ограничений;

Аккумулятор на 4360 мА*ч с 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядками;

Экран на 6,6 дюйма, 2700 х 1225 пикселей, 120 Гц.

Цена? 90 000 рублей.

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