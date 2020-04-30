Лучший кнопочный телефон? Дешевый Nokia 150 «переосмыслят»

Ждем новинку скоро.

Компания HMD Global готовит к выпуску обновленную модель кнопочного телефона Nokia 150. Как сообщил инсайдер Роланд Квандт, разработка «переосмысленной» версии Nokia 150 активно ведется. Анонс устройства должен состояться в течение нескольких месяцев.

Инсайдер не раскрыл деталей о характеристиках нового Nokia 150. Согласно предыдущим утечкам, телефон останется бюджетным, получив увеличенный дисплей и поддержку большего числа встроенных приложений. В телефоне останутся традиционные преимущества кнопочных моделей Nokia: большое время работы без подзарядки и поддержка FM-радио.

Также по словам Квандта, Nokia разрабатывает переработанную версию более дешевого кнопочного телефона Nokia 125. Устройство должно быть представлено одновременно с Nokia 150.

Напомним, что именно с запуска оригинального Nokia 150 в 2016 году началось возвращение бренда Nokia на рынок мобильных устройств. Nokia 150 стал первым телефоном, выпущенным после поглощения легендарного бренда финской компанией HMD Global.

Источник: Twitter.

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