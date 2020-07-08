Любимец россиян iPhone XR продолжает падать в цене

И это не может не радовать.

6,1-дюймовый iPhone XR продолжил дешеветь в начале июля. Цена смартфона в очередной раз уменьшилась, в том числе в официальной рознице. Примечательно, что цены на большинство других моделей iPhone скорректированы не были.

К июлю цена iPhone XR с 64 ГБ памяти в официальной рознице снизилась до 47 890 рублей. Модель смартфона со 128 ГБ встроенной памяти оценивается у авторизованных ритейлеров в 54 890 рублей.

В магазинах, которые торгуют «серыми» устройствами, цена iPhone XR упала сильнее. iPhone XR с 64 ГБ памяти продается за 43-44 тысячи рублей, модель со 128 ГБ памяти — за 46-47 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Маркет».

Следующее крупное снижение цены iPhone XR должно случиться осенью, после презентации компанией Apple новых моделей iPhone. Согласно прогнозам, этой осенью Apple официально перестанет продавать iPhone XR. В связи с этим цена смартфона начнет снижаться быстрее.

Источник: Bloha.ru.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)