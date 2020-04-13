Любите космос? Эти 5 сайтов вам безумно понравятся

Зацените!

Изучив сайты из этой подборки вы узнаете реальные масштабы различных небесных тел и конкретно Солнечной системы, узнаете где скачать феноменально красивые постеры от NASA и посмотрите на Марс глазами Curiosity. В общем, будучи даже небольшим поклонником космоса, отлично проведете время.

Оцените размеры небесных тел

Заходите на сайт neal.fun и просто нажимайте стрелочку вправо. Вы максимально наглядно увидите разницу в размерах между космонавтом, МКС, различными астероидами, планетами и другими небесными телами. Масштабы вас поразят, уверяем.

Посмотрите на открытия «Хаббла» в день вашего рождения

Уверены вы знает, что космический телескоп «Хаббл», запущенный 24 апреля 1990 года, находится на околоземной орбите и используется для наблюдения за космическими объектами. Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило специальный сайт, который позволяет увидеть, что нашел «Хаббл» в ваш день рождения. Заходите на сайт, вводите дату и узнаете, какое открытие телескоп сделал в этот день.

Насладитесь HD-фото с Марса

Находящийся на Марсе ровер Curiosity по-прежнему «жив и здоров» и продолжает изучать «красную» планету, передавая с нее уникальные фотографии. Посмотреть на коллекцию снимков с далекого Марса можно на официальном сайте NASA. Все фотографии высокого качества и подходят даже для установки в качестве обоев.

Скачайте постеры NASA

У NASA есть серия удивительно красивых постеров, от которых останется без ума любой любитель космоса. Все постеры можно скачать в высоком качестве, распечатать на качественной бумаге и поместить в рамочке на стене. Выглядеть будет феноменально и тратиться на покупку самих изображений, как это предлагают по всему интернету, не придется.

Оцените масштаб Солнечной системы

Хотите оценить насколько далеко от нас находится Солнце и другие объекты Солнечной системы? Это позволит сделать сайт с говорящим названием «Если бы Луна была с 1 пиксель». Создатель сервиса масштабировал Солнечную систему таким образом, что размер Луны, спутника Земли, составляет 1 пиксель на вашем мониторе или экране смартфона. Расстояние даже до самых ближайших объектов родной для нас планетной системы вас поразит.

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