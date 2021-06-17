Любите Redmi Note 10? Скоро их станет больше

Ждем 22 июня.

Компания Xiaomi, которой, как известно, принадлежит бренд Redmi, сообщает, что 22 июня представит для российского рынка новые смартфоны серии Redmi Note 10. Какие именно? Секрет.

Презентация намечен на 18:00 по московскому времени.

Тема мероприятия весьма необычная — выпускной. Почему? Каждое новое поколение Redmi Note — эволюционное развитие предшествующих моделей с революционными фишками. Это новая жизнь. Как и у человека — после выпускного начинается следующие этап жизни — с новыми возможностями и дорогами, которые можно выбрать.

В честь грядущей презентации Xiaomi запустила страницу, на которой пользователи могут создать коллаж, совместив свои фотографии из первого класса и выпускного — по аналогии с Redmi Note 1 и Redmi Note 10 соответственно.

Участники получат возможность выиграть новый смартфон Redmi Note. Где участвовать? Вот тут.

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