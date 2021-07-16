Любите Тетрис? Изумительный Tetris Effect: Connected перевернет ваше представлен об этой игре

Тетрис наше всё.

В восторге от Тетриса? Как и все мы. Но тот самый, классический, за все годы его существования нам порядком поднадоел. И, казалось, что ничего тут уже не придумаешь. Формула стара, как мир, и вроде бы не предполагает никаких революционных изменений. Какие могут быть нововведения!? Оказывается, если подойти к вопросу творчески, то все можно. Тетрис реально превратить в нечто невероятное, увлекательное, завораживающее. И Tetris Effect: Connectred как раз прямое тому подтверждение.

Я, например, залип в этой игре всерьез и надолго. Играл в нее на консоли Xbox One, она входит в библиотеку сервиса по подписке Xbox Game Pass. Чем же так хорош этот Тетрис и каковы отличия от классического?

По порядку:

Это не только Тетрис, но медитативное нечто с роскошным видеорядом на заднем плане и завораживающим музыкальным сопровождением. Буквально вводит в дзен. Вас познакомят с самыми разными музыкальными стилями, а еще игрок побывает в самых разных уголках планеты. Однопользовательская кампания построена таким образом, что новые испытания не позволяют оторваться . Сложность постепенно возрастает, задачи ставятся все время разные (разбить по цветам, установить в определенном порядке, сыграть на скорость и так далее). Классический Тетрис также разбавлен спец. способностями . Можно, например, запустить заморозку или заменить фигуру на нужную. В зависимости от скорости меняется окружение, звуки, ритмы . Очень бодрит. После прохождения кампании можно поиграть в режимах с перевернутым стаканом, а также попробоывать побить рекорды других игроков.

Играется лучше, чем описывается. Оцените!

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