Любите Тетрис? Изумительный Tetris Effect: Connected перевернет ваше представлен об этой игре
Тетрис наше всё.
В восторге от Тетриса? Как и все мы. Но тот самый, классический, за все годы его существования нам порядком поднадоел. И, казалось, что ничего тут уже не придумаешь. Формула стара, как мир, и вроде бы не предполагает никаких революционных изменений. Какие могут быть нововведения!? Оказывается, если подойти к вопросу творчески, то все можно. Тетрис реально превратить в нечто невероятное, увлекательное, завораживающее. И Tetris Effect: Connectred как раз прямое тому подтверждение.
Я, например, залип в этой игре всерьез и надолго. Играл в нее на консоли Xbox One, она входит в библиотеку сервиса по подписке Xbox Game Pass. Чем же так хорош этот Тетрис и каковы отличия от классического?
По порядку:
- Это не только Тетрис, но медитативное нечто с роскошным видеорядом на заднем плане и завораживающим музыкальным сопровождением. Буквально вводит в дзен. Вас познакомят с самыми разными музыкальными стилями, а еще игрок побывает в самых разных уголках планеты.
- Однопользовательская кампания построена таким образом, что новые испытания не позволяют оторваться. Сложность постепенно возрастает, задачи ставятся все время разные (разбить по цветам, установить в определенном порядке, сыграть на скорость и так далее).
- Классический Тетрис также разбавлен спец. способностями. Можно, например, запустить заморозку или заменить фигуру на нужную.
- В зависимости от скорости меняется окружение, звуки, ритмы. Очень бодрит.
- После прохождения кампании можно поиграть в режимах с перевернутым стаканом, а также попробоывать побить рекорды других игроков.
Играется лучше, чем описывается. Оцените!
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