Люксовые космические iPhone 12 Pro от Caviar уже можно предзаказать

Марс, Меркурий и Луна. Очень дорого!

Люксовый бренд открыл предварительные заказы на люксовые версии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Название коллекции — Space Odyssey. Тематика — космическая. Гаджеты выполнены в стилистике планет Марс и Меркурий, а также Луны, спутника Земли. Утверждается, что корпуса смартфонов содержат частички этих небесных тел.

Модель Space Odyssey Moon, посвященная Луне, содержит элемент метеорита, прилетевшего на нашу планету со спутника. Задняя панель устройства рельефная, напоминает поверхность Луны. Стоимость такого эксклюзива — от 379 000 рублей (iPhone 12 Pro с 128 ГБ флэш-памяти).

На тыльной стороне «Марсовской» версии Space Odyssey Mars изображен Марс и астероиды. Последние созданы из реальных частиц небесных тел. За такой iPhone 12 Pro просят от 367 000 рублей (iPhone 12 Pro с 128 ГБ флэш-памяти) .

Айфон под названием Space Odyssey Mercury самый дорогой, его ценник равен минимум 429 000 рублей (iPhone 12 Pro с 128 ГБ флэш-памяти) . Снизу он отделан настоящей бронзой, в которой и содержится фрагмент планеты Меркурий, а также частички метеорита, упавшего на нашу планету более 1 000 000 лет назад.

Всего будет выпущено по 19 экземпляров iPhone 12 Pro серии Space Odyssey.

Напомним, что официальная презентация смартфонов серии iPhone 12 состоится 15 сентября в 20:00 по московскому времени.

Источник: Caviar

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