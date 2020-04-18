«М.Видео» временно сделал покупки из дома более выгодными

Хоть что-то радует.

«М.Видео» запустил выгодную акцию «Больше позитива!» для россиян в условиях режима самоизоляции. Ритейлер объявил о предоставлении скидок на товары при покупке онлайн с использованием специальных промокодов.

«М.Видео» предлагает покупку товаров со скидкой от 3 до 7 тысяч рублей. Единственное условие новой акции — ввод специальных промокодов при оформлении заказа.

Всего «М.Видео» предоставляет три типа промокодов:

MV3000 — скидка 3 000 рублей,

MV5000 — скидка 5 000 рублей,

MV7000 — скидка 7 000 рублей.

Промокоды доступны для использования всем желающим без необходимости выполнять какие-либо другие требования. Также нужно знать, что промокоды действуют не на все товары ритейлеры, а только на товары из акционного списка. Он представлен на официальном сайте «М.Видео» по следующим ссылкам: 3 000 рублей, 5 000 рублей, 7 000 рублей.

Новая акция будет действовать до 23 апреля.

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