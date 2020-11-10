M1 — новый чип Apple для компьютеров Mac

Первый ARM-процессор для Mac’ов.

В ходе презентации «Еще кое-что» компания Apple представила свой долгожданный чип для компьютеров и ноутбуков Mac. Называется он M1. Это 5-нм процессор, состоящий из 16 миллиардов транзисторов.

Ключевая особенность — многое из того, что раньше размещалось на материнской плате, теперь находится на самой SoC.

M1 состоит из 8 ядер (четыре — высокопроизводительные, четыре — энергоэффективные). Графический процессор M1 также 8-ядерный — и он, как заявляют инженеры Apple, самый мощный интегрированный видеочип на планете.

Вычислительная мощь — 2,6 TFLOPS.

Кроме того, в M1 встроен 6-ядерный нейронный процессор, способный обрабатывать до 11 триллионов операций в секунду.

Apple утверждает, что M1 примерно в 2 раза производительнее, чем большинство чипов для современных ПК.

M1 поддерживает интерфейсы Thunderbolt и USB 4.

Купертиновцы также работают над новой операционной системой macOS Big Sur, которая создается с учетом особенностей нового чипсета. В будущем на Mac’ах с M1 можно будет мгновенно переключаться между приложениями и выходить из режима сна — примерно, как на iPhone и iPad.

Первым устройством с чипсетом M1 станет новый MacBook Air. Кроме того, на M1 будет базироваться следующий Mac Mini. Наконец, M1 ляжет в основу мощного и дорогого MacBook Pro нового поколения.

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