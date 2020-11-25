M1 позволяет подключать до шести внешних дисплеев

Нужно больше внешних дисплеев.

Официально Apple позволяют подключать к новым MacBook только до одного внешнего дисплея с разрешением до 6K и частотой экрана 60 Гц. В случае с Mac mini можно использовать один внешний дисплей через USB-C / Thunerbolt и один через HDMI.

Однако, совместимость Mac с Apple Pro Display XDR оказалась гораздо интересней, чем заявляют Apple. Похоже, что компьютеры с M1 могут работать с 6 внешними дисплеями, при этом не теряя в производительности.

Один из пользователей YouTuber поделился двумя видео, на которых показан обходной путь для этого. Для этого нужно скачать DisplayLink для macOS (прекрасно работает с Big Sur).

В зависимости от того, сколько дисплеев человек намерен использовать, понадобиться адаптер USB-C – USB-A 3.0, док-станция Thunderbolt или USB-C, а также дополнительные кабели.

Сам пользователь протестировал Mac mini и MacBook Air M1 и остался очень доволен результатами даже при очень высокой нагрузке. Что забавно, во время таких тестов Mac mini даже не включил вентиляторы для охлаждения.

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