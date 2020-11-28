Mac mini с процессором Intel и чипом M1 сравнили на видео — M1 решает

Новый чип и правда крут.

На YouTube-канале Max Tech появилось видео, на котором старый Mac mini с процессором Intel сравнивается с новым «мини» с M1 внутри.

Автор ролика использовал Mac mini с разной конфигурацией. Так, «старичку» дали фору — аж 64 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 2 ТБ. Новый Mac mini получил лишь 16 ГБ ОЗУ и SSD на жалкие 256 ГБ.



Прошлый «мини» с такой начинкой стоит примерно 3 тысячи долларов, а новый — всего 899 долларов.

Главный вывод — куча памяти не помогло Intel’овской версии. Вот, что выяснил ютубер:

В тесте CineBench компьютер с M1 набрал 7717 баллов, а с Intel — 7156 баллов. Во время тестирования модель с Intel грелась и шумела, а с M1 – работала крайне тихо;

В бенчмарке Geekbench 5 Мак с M1 показал результат в 1753 (одноядерный тест) и 7672 (многоядерный тест) балла, а версия с Intel — лишь 1109 и 5816 баллов соответственно;

В тесте графики Geekbench 5 Metal модель с M1 буквально уничтожила версию с Intel — 22 718 баллов против 4928 (!);

Энергопотребление Mac mini с M1 на высоте — всего 13 Вт. У версии с Intel – безумные 75 Вт;

Скорость записи на SSD у Mac mini M1 равна 2293 МБ/с, у Intel с этим лучше — 2747 МБ/с. Вот она единственная победа старого «мини».

Источник: YouTube

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