Mac Pro будет настоящим монстром производительности — он получит 192 ГБ ОЗУ и видеокарту с 32 ГБ видеопамяти

Почти суперкомпюьтер.

Apple все-таки добавила поддержку современных видеокарт Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT от AMD для Mac. А дорогущий топовый MacPro с 12-ядерным процессором Intel Core i9-10920X получит могучий ускоритель Radeon Pro W6900X. Компьютер уже проверили в бенчмарке Geekbench.

Увы, но объем видеопамяти не раскрывается, однако эксперты предположили, что W6900X оснастят аж 32 ГБ памяти. А сколько энергии нужно такому монстру — «всего» 300 Вт.

В бенчмарке указана еще одна интересная особенность нового Мака Про во флагманском исполнении. У него аж 192 ГБ ОЗУ. Только вдумайтесь в эту цифру. О цене такого «железного монстра» даже гадать не хочется. Это даже не тысячи, а десятки тысяч долларов. Судя по параметрам, речь идет о полноценной рабочей станции.

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