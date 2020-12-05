MacBook 2021 будут не только с новым чипом M2, а ещё и в новом цвете

Новый чёрный из 2021.



На данный момент самым тёмным оттенком MacBook является космический серый. Но Apple нашла способ сделать новые Маки по-настоящему чёрными. И это будет главной фишкой компьютеров Apple 2021, помимо нового чипа M2. Все подробности в нашей статье. Поехали!

Сейчас у Apple не выходит более тёмный цвет корпуса, чем тёмно-серый. На самом деле краска для таких маков используется чёрная. Но из-за того, что свет отражается от алюминиевой поверхности, выглядит она гораздо светлее.

Кстати, даже для такого окрашевания приходится применять анодирование. То есть обрабатывают алюминий специальным образом, чтобы к нему приставала краска. Так делают до 25 раз: обработка – окраска, обработка – окраска.

Новый метод заключается в том, чтобы наносить немного другую краску, но не на ту же алюминиевую поверхность. Её сначала нужно будет немного повредить: придётся сделать особые бороздки и точки на поверхности ноутбука. Необходимая глубина – 2 микрометра. Это необходимо для того, чтобы свет от поверхности рассеивался внутри этих бороздок, так визуально цвет будет гораздо темнее.

Интересный факт: существует краска VantaBlack. Она изготовлена из микроскопических нанотрубок, полностью поглощающих свет. Это самый чёрный цвет в мире. Он поглощает 99,97% всего света и из-за этого вообще невидим для человеческого глаза. Права на это покрытие принадлежат одному художнику, который ещё и запрещает ей пользоваться другим деятелям искусств.

Apple не может себе позволить использовать чьи-то права. Обычно она покупает фирму ради технологий или создаёт аналог самостоятельно. Именно второй способ выбрали купертиновцы для поиска нового чёрного цвета.

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