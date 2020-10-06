MacBook Air 12: характеристики и цены в России

Долгожданное возобновление линейки. Уже скоро у вас дома.

Уже совсем скоро. 13 октября покажут не только iPhone 12, а ещё ряд устройств. Одно из самых ожидаемых – новый MacBook Air 12.

По слухам новая модель должна получить процессор A14X Bionic на ARM. Почему этого так ждут? Потому что на решениях от ARM даже ноутбуки на Windows показывают отличные результаты. А про маки и говорить нечего, они будут сверхпродуктивны. Этот процессор нам даёт ещё и отличную автономность, 15-20 часов должно быть нормой для этого решения.

Цена должна ниже, чем у MacBook Air 13. Мы ожидаем около 1099$ или 79990 р. Не только из-за меньшего экрана, а ещё и благодаря процессору. Ведь его Apple будут производить сами, без участия Intel или AMD. Экран ожидается Retina, ведь у конкурентов в этой категории уже тоже хорошие дисплеи, поэтому купертиновцы экономить не станут.

Что в итоге нам ожидать:

Низкую цену;

Отличный дисплей;

Процессор собственного производства;

Время работы 15-20 часов;

Легендарный дизайн.

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