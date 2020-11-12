MacBook Air на базе M1 обошел 16-дюймовый MacBook Pro в тестах

Будущее за процессорами М1?

Apple представила первые ПК на базе Apple Silicon M1, которые дадут пользователям улучшенную производительностью и энергоэффективностью. Как оказалось, новый MacBook Air с чипом M1 сможет легко обойти по производительности любые 16-дюймовые MacBook Pro с процессорами Intel.

Такими выводами поделились на информационном портале AnandTech. Инсайдеры уверены, что M1 может потенциально стать самым быстрым процессором для ноутбуков на рынке. Судя по первым тестам, это утверждение близко к истине, поскольку MacBook Air с чипом M1 уже получил 1687 баллов в одноядерном и 7433 балла в многоядерном тесте. Много ли это?

Например, MacBook Pro классом выше и на базе Intel Core i9 набрала 1096 в одноядерном и 6870 в многоядерном тесте. Частота восьмиядерного чипа M1 составляет 3,2 ГГц, когда восьмиядерный Intel Core i9 работает на частоте 2,3 ГГц.

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