MacBook Air с M1 недорого, это не фантастика — Apple начала продажи восстановленных ноутбуков с огромными скидками
Всего через 4 месяца после выхода.
Компания Apple начала продажи восстановленных ноутбуков MacBook Air на базе новейшего чипсета M1. Они уже появились на официальном сайте компании. Но не у нас, а пока что только в США.
Напомним, что лэптопы были выпущены в ноябре 2020 года. То есть, 4 месяца назад.
Выбрать можно три версии:
- MacBook Air с 8-ядерным CPU и 7-ядерным GPU, 8 ГБ ОЗУ + SSD на 256 ГБ — $1050;
- MacBook Air с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU, 8 ГБ ОЗУ + SSD на 256 ГБ — $1300;
- MacBook Air с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU, 8 ГБ ОЗУ + SSD на 1 ТБ — $1500.
Выходит, что скидывают более 150 долларов по сравнению с обычными вариантами. При этом никакой разницы пользователь не заметит. Восстановленные MacBook Air не отличаются от новых. Apple полностью очищает устройства, выдает им новые корпуса, меняет экраны, батареи, зарядки прочее. И гарантия на них действует.
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