MacBook Air серьезно обновят во второй половине 2021 года

Ноутбук полностью переделают.

На что фанатам MacBook Air жаловаться? Новую модель представили лишь несколько месяцев назад. Причин для анонса следующего поколения мало.

Но это только на первый взгляд. Да, актуальная версия обзавелась чипом Apple M1. Однако дизайн, согласитесь, остался прежним. Внешне устройство не сильно отличается от собратьев, выпущенных в 2018.

Инсайдер Марк Гурман узнал о планах Apple улучшить MacBook Air. “Яблочный” ноутбук скоро изменится. Компьютер станет меньше и тоньше – при сохранении 13-дюймового экрана.

Кроме того, Гурман сообщает о 2 портах USB 4.0 и зарядке MagSafe. Она возвращается, да. Что касается производительности, MacBook Air 2021 оснастят преемником процессора Apple M1.

Дебют ожидается во второй половине 2021 года (либо в начале 2022). Также есть сведения о разработке 15-дюймового MacBook Air. Но когда он появится – неизвестно.

Источник: bgr.com

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