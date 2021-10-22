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MacBook Air следующего поколения будет работать на чипсете M2

22 Окт, 2021

MacBook Air следующего поколения будет работать на чипсете M2

Когда ждем?

Портал 9to5Mac сообщает, что ноутбук MacBook Air следующего поколения будет базироваться на чипсете M2. Утверждается, что лэптоп получит дизайн в духе MacBook Pro 2021.

MacBook Air 2022

Также обещана зарядка MagSafe, наличие камеры с разрешением 1080p и порт USB Type-C.

Устройство будут продавать в нескольких расцветках (по аналогии с iMac 24). Рамка вокруг дисплея станет светлой.

А вот порта HDMI и слота для SD-карты ждать не следует.

Когда? В середине 2022 года

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