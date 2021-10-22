MacBook Air следующего поколения будет работать на чипсете M2
Когда ждем?
Портал 9to5Mac сообщает, что ноутбук MacBook Air следующего поколения будет базироваться на чипсете M2. Утверждается, что лэптоп получит дизайн в духе MacBook Pro 2021.
Также обещана зарядка MagSafe, наличие камеры с разрешением 1080p и порт USB Type-C.
Устройство будут продавать в нескольких расцветках (по аналогии с iMac 24). Рамка вокруг дисплея станет светлой.
А вот порта HDMI и слота для SD-карты ждать не следует.
Когда? В середине 2022 года.
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