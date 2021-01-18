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MacBook и iPad будут делать во Вьетнаме

18 Янв, 2021

MacBook и iPad будут делать во Вьетнаме

Найдена альтернатива Китаю.

Отношения между США и КНР продолжают обостряться. Как быть Apple, гаджеты которой преимущественно производятся в Поднебесной? Выход есть.

Apple начала диверсифицировать свою цепочку поставок. В этом ей помогает Foxconn, на чьих линиях собираются iPhone, iPad и другие устройства.

Foxconn

Сообщается, что Foxconn получила лицензию на открытие завода во Вьетнаме. Разрешение дало правительство страны. Речь идет о предприятии стоимостью 270 миллионов американских долларов.

Новый объект расположат в Бакзянге, северной провинции Вьетнама. Здесь планируют выпускать до 8 миллионов ноутбуков и планшетов в год. Включая MacBook и iPad.

Foxconn

Где Foxconn возьмет рабочую силу? Компания наймет 10 тысяч местных жителей до конца 2021.

Масштабы вложений впечатляют. Подрядчик Apple инвестировал во Вьетнам уже около 1,5 миллиарда долларов.

Источник: gizmochina.com

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